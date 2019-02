9

668904

2019-02-06 11:39:14

Investidor estrangeiro ingressa com R$ 421,123 milhões na B3 no dia 4

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 421,123 milhões na B3 no pregão da última segunda-feira, 4. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,74%, aos 98.588,64 pontos, com giro financeiro de R$ 14,1 bilhões.

Em fevereiro, em apenas dois pregões a B3 apresenta um saldo positivo de R$ 1,010 bilhão, resultado de compras de R$ 13,013 bilhões e vendas de R$ 12,003 bilhões.

Com isso, em 2019 o fluxo de recursos estrangeiros na bolsa está positivo em R$ 2,529 bilhões.