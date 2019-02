Bolsas da Europa sobem, com setor de energia apoiado por balanço da BP

9

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira (5) com ações do setor de tecnologia em destaque, impulsionadas por um balanço positivo da britânica BP. Além de notícias do setor corporativo, estiveram no radar os movimentos do câmbio, indicadores da região e as notícias que envolvem a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 1,41%, em 364,99 pontos.

A BP anunciou que teve lucro com custo de reposição de US$ 2,72 bilhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo prejuízo de US$ 583 milhões em igual período do ano anterior. Os números da petroleira superaram a expectativa do mercado e a ação registrou alta de 5,17% em Londres, beneficiando ainda empresas do setor em geral.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro recuou de 51,1 em dezembro a 51,0 em janeiro, na mínima em cinco anos e meio, mas acima da previsão dos analistas e da preliminar, ambas de 50,7. As vendas na região caíram 1,6% em dezembro ante novembro, em linha com a previsão, mas no maior recuo mensal em oito anos. No Reino Unido, o PMI de serviços recuou de 51,2 em dezembro a 50,1 em janeiro, na mínima em dois anos e meio e abaixo da previsão de 51,5 dos analistas.

No câmbio, os indicadores modestos da zona do euro e as incertezas com o Brexit, no caso da libra, fizeram as duas divisas recuarem em relação ao dólar. A queda do euro e da libra tende a apoiar ações de exportadoras europeias.

Na frente política, foi anunciado pela UE que haverá uma reunião nesta quinta-feira entre o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e a premiê britânica, Theresa May, para discutir o Brexit. May deseja renegociar o tratado, sobretudo o status futuro da fronteira entre as Irlandas, mas o bloco resiste a rever o acordo já fechado. Hoje, May discursou na Irlanda do Norte e disse que "fortalecemos nosso compromisso de que não haverá uma barreira física" entre as Irlandas.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 2,04%, em 7.177,37 pontos. Entre os bancos, Lloyds subiu 0,40%, HSBC ganhou 2,09% e Barclays, 1,34%, enquanto a mineradora Glencore teve alta de 0,65%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,71%, a 11.367,98 pontos. Aroundtown recuou 0,19%, mas Deutsche Bank subiu 1,83% e Deutsche Telekom avançou 2,33%, entre os papéis mais negociados. E.ON teve alta de 1,57%, no setor de energia.

O índice CAC-40 subiu 1,66%, na bolsa de Paris, a 5.083,34 pontos, fechando na máxima do dia. A petroleira BP teve ganho de 1,68%, enquanto o banco BNP Paribas subiu 2,56%.

Na bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB avançou 1,16%, a 19.833,49 pontos. A petroleira ENI subiu 1,04%, enquanto entre os bancos BPM se destacou, em alta de 3,61%, e UniCredit teve ganho de 2,17%.

Em Madri, o IBEX-35 também fechou na máxima, em 9.092,00 pontos, com alta de 1,30% no dia. Santander subiu 1,84% e BBVA, 1,01%, enquanto Iberdrola avançou 0,58%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 teve ganho de 1,48%, a 5.169,42 pontos, encerrando a sessão igualmente na máxima da jornada.