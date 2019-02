Crise entre dirigentes divide ACPA e Federasul

9

668658

2019-02-04 21:59:41

Thiago Copetti

A desfiliação da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) como integrante da Federasul, solicitada pelo presidente Paulo Afonso Pereira, ao conselho da ACPA, trouxe à tona uma ruptura iniciada em 2016 e que envolve questões institucionais e também pessoais. Naquele ano, pela primeira vez desde 1927, a Federasul teve dois candidatos à presidência, Simone Leite e Paulo Afonso Pereira. Com a vitória de Simone, hoje reeleita presidente da Federasul até 2020, a relação entre as diretorias das duas entidades nunca mais foi a mesma. A reunião do conselho da ACPA que decidirá pela saída ou não da federação ainda não tem data marcada.

Até Simone assumir a Federasul, por 27 votos a 19, as presidências das duas entidades sempre foram ocupadas pela mesma pessoa. Mas, em 2016, apesar de ter sido escolhido para comandar a ACPA (fundada em 1858), Pereira não foi eleito para a presidência da Federasul. Com Simone Leite no comando, a Federasul promoveu a alteração de seu estatuto que, entre outras mudanças, tirou poder da ACPA, que até então era a principal mantenedora da Federasul. Basicamente a ACPA perdeu poder de decidir quase isoladamente os rumos da Federasul, já que sozinha tinha 24 votos no conselho da entidade e todos os outros associados juntos, especialmente do Interior do Estado, outros 24. Também votam no conselho os ex-presidentes da Federasul, que, até 2016, também sempre foram os presidentes da ACPA.

Hoje, cada uma das 168 associações comerciais e empresariais que formam a Federasul têm o mesmo número de votos, com a consequente perda de poder da ACPA sobre o controle das decisões da federação. Foi quando, aparentemente, a divisão entre as presidências das duas entidades se aprofundou. Em carta envida por Pereira a Simone, e à qual o Jornal do Comércio teve acesso, o presidente da ACPA queixa-se que Paulo Menzel, vice-presidente da entidade, sofreu constrangimentos em uma reunião na Federasul, em 2017, e que menções de Simone sobre a ACPA e Pereira foram "inconvenientes".

"Houve uma série de movimentos desrespeitosos, como pedidos e solicitações feitas pela ACPA que são sempre ignorados e a ações que deveriam ser feitas e não são desenvolvidas ou desenvolvidas de forma insatisfatória", argumenta Pereira, ao relatar alguns motivos para o pedido de desfiliação.

O presidente da ACPA queixa-se, também, que Simone "fez comentários em função da atuação da ACPA e da minha em particular", e que para comprovar a veracidade do que foi dito solicitou a gravação da reunião. Pereira diz nunca ter recebido o áudio. Simone confirma que a gravação não foi disponibilizada porque é apenas para uso da entidade e para realizar a ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO). "No encontro, do qual participaram cerca de 130 pessoas, o presidente da ACPA não participou, apesar de ser convidado. E se quiser se certificar de algo, há 130 testemunhas que podem ser consultadas. O áudio não é necessário", diz Simone.