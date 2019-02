Produção total de petróleo em 2018 cai 1% ante 2017

9

2019-02-04

A produção total de petróleo no Brasil em 2018 foi de 944,1 milhões de barris, com média diária de 2,586 milhões de barris de petróleo (bbl/d), informou a Agência Nacional do Petróleo (ANP), em nota, nesta segunda-feira (4). O total produzido no ano representa queda de 1% ante 2017. Já a produção total de gás em 2018 foi de 40,8 bilhões de m3, alta de 1% em relação à produção de gás do ano de 2017.

Para o último mês do ano passado, a produção de petróleo e gás totalizou 3,406 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Deste total, 2,691 milhões de bbl/d foram coletados, alta de 4,8 % na comparação com o mês anterior e 3% se comparada com dezembro de 2017.

Já a produção diária de gás natural atingiu os 114 milhões de m3, aumento de 1,2% em comparação ao mês anterior e de 0,3%, se comparada com o mesmo mês de 2017.

A produção do pré-sal em dezembro totalizou 1,888 milhão de barris de óleo equivalente (boe/d), um aumento de 3,9% em relação ao mês anterior. Foram produzidos 1,5 milhão de barris de petróleo por dia e 61,5 milhões de metros cúbicos diários de gás natural por meio de 85 poços. A participação do pré-sal na produção total nacional em dezembro foi de 55,4%.

Já nos campos, o de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 897 mil bbl/d de petróleo e 38,5 milhões de m3/d de gás natural. Os campos operados pela Petrobras produziram 94,4% do petróleo e gás natural.