Cidades gaúchas investem na música para atrair visitantes

9

668336

2019-02-03 22:07:00

Thiago Copetti

O turismo embalado pela música vem ajudando a movimentar as economias de diferentes cidades gaúchas. Atrair visitantes por meio de um festival, dos mais diferentes estilos musicais, é uma festa para hotéis e restaurantes, especialmente, mas que respinga também em diferentes setores de comércio e serviços (como de transporte), e nos cofres púbicos, com incremento na arrecadação de impostos.

No Rio Grande do Sul, há bons exemplos de como o turismo musical pode ser um atrativo para grandes e pequenos municípios. Mesmo em Gramado, por exemplo, cidade onde atrativos naturais e de lazer, serviços e gastronomia não faltam, a música passou a colaborar para o incremento de visitantes. Até o dia 9 de fevereiro, o município da Região das Hortênsias espera receber 100 mil pessoas com 40 apresentações gratuitas de música erudita sob a batuta do Gramado in Concert, que teve início nesta sexta-feira.

De acordo com o secretário de Cultura da cidade, Allan Lino, o festival reúne músicos, professores e estudantes de 20 estados e quatro continentes, com representantes da Hungria, da França, da Alemanha, do Chile e da Coreia do Sul. De uma média de 400 a 500 mil turistas que visitam Gramado em fevereiro, cerca de 25% do público está na cidade para o evento, diz Lino.

"Especialmente, a partir de 2014, passamos a atrair mais turistas. São pessoas que já apreciam esse estilo de música ou têm curiosidade de conhecer melhor. É um público que busca uma gastronomia mais refinada, uma hospedagem de excelência e tem um tíquete médio de gastos de maior valor", explica o secretário.

Junto com os próprios participantes, diz Lino, vêm muitos familiares e amigos, que ajudam a movimentar ainda mais a cidade nestes dias, juntamente com os fãs da música clássica. São ônibus, vans e voos que trazem também as famílias dos músicos e outros profissionais que aproveitam a evento para conhecer as famosas belezas de Gramado.

Inicialmente, conta o secretário, o púbico era formado principalmente por pessoas da região, que, desde o início, se mobilizavam para as apresentações. Agora, ganhou proporção nacional. "Desde 2014, diagnosticamos que vem gente de todos os lugares do Brasil. Com certeza, o investimento (entre R$ 800 mil e R$ 900 mil) se transforma em benefícios para a cidade ", avalia o secretário.

No outro extremo do Estado, Pelotas também soma ganhos com os muitos acordes e sons espalhados pela cidade durante o Festival Internacional de Música do Sesc. Em sua nona edição em 2019, entre 14 e 25 de janeiro, o evento altera significativamente a rotina do município. De acordo com sondagem feita pela prefeitura, em 2017, com empreendimentos próximos aos locais de apresentação, o setor de alimentação teve alta de 45% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior; o comércio, de 35%; e os meios de hospedagens, de 40%.

"Com certeza, o maior símbolo do turismo musical é a Broadway, uma das mais importantes fontes de receita de Nova Iorque. Em música de orquestra, no Brasil, temos como bom exemplo o Festival de Inverno de Campos do Jordão, realizado há 50 anos, e o de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina", destaca Evandro Matté, maestro e diretor artístico da Ospa e do Festival de Música de Pelotas.