Mesmo depois de três altas e exterior misto, Ibovespa abre com leve valorização

2019-02-01 11:23:37

O Ibovespa abriu com valorização moderada, mesmo depois de três fechamentos em alta e exterior misto. A ON da Vale sobe mais de 1% e apoia o desempenho positivo do índice nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, quando o minério de ferro fechou, mais uma vez, com forte apreciação no mercado chinês.

Às 11h10min, o Ibovespa subia 0,21% aos 97.597 pontos, máxima. O dólar à vista subia 0,18% aos R$ 3,6655. Vale ON subia 1,34%.

O investidor segue atento ao noticiário político por causa da eleição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Favorito, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse pela manhã que "o tempo da reforma da Previdência será ditado pelo Parlamento" e que "vai dialogar com governadores".

Pouco antes do fechamento deste texto, o Palácio do Planalto informou que "não há nenhuma preferência do presidente Jair Bolsonaro para a presidência do Senado".

Também nesta sexta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello rejeitou a reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e devolveu para a primeira instância a investigação que apura movimentações financeiras atípicas de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. A decisão foi antecipada na quinta-feira pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Do exterior, a influência é mista. O petróleo está volátil e passou a cair pouco antes das 9h30. Em Nova York, os índices acionários futuros indicam comportamento semelhante, enquanto o investidor espera os dados do relatório de emprego ("payroll") dos EUA referente a janeiro e de mais balanços de grandes empresas americanas, como ExxonMobil e Chevron. Da Europa, a influência também é mista.

A Bolsa de Londres tem alta firme, mas a de Frankfurt está em queda, provocada pela depreciação de bancos - como o Deutsche Bank - após a acusação da União Europeia de formação de cartel em mercado de títulos contra oito instituições financeiras.

No período da manhã, o IBGE divulgou que a produção industrial subiu 0,2% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio acima da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, calculada em -0,1%, e dentro do intervalo das previsões, que iam desde uma queda de 1,6% a alta de 0,7%. Em 2018, a indústria teve alta de 1,1%, que coincidiu com a mediana das expectativas. O intervalo das projeções do mercado ia de 1,0% a 1,7% de expansão.