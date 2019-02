Metalúrgicos da General Motors de Gravataí reivindicam apoio do poder público

9

668215

2019-01-31 22:50:40

O anúncio de retirada de investimentos da General Motors, em Gravataí, foi tema de reunião na manhã desta quinta-feira, na sede do executivo municipal. Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra) foram recebidos pelo prefeito municipal, Marco Alba, em seu gabinete. O diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari, cobrou do prefeito apoio para que interceda junto ao governo do Estado de modo que sejam assegurados os direitos conquistados pelos trabalhadores.

A intenção é contar com o apoio da prefeitura para que as demandas dos trabalhadores sejam ouvidas sem que sejam retirados direitos conquistados de forma legítima em assembleias promovidas pelos trabalhadores. Entre as medidas anunciadas pela montadora estão cortes radicais - como parcelamento de férias -, perda de benefícios - como participação nos lucros da empresa -, entre outros.

O prefeito de Gravataí, Marco Alba, reforçou que o poder público municipal já fez tudo o que podia ser feito para incentivar a implantação e a operação da empresa. Até 2027 há isenção de tributos e principais taxas municipais. "Não há blefe, Gravataí está intimamente ligada à situação de São Paulo, e temos que fazer parte da solução", disse o prefeito. "O importante é que a companhia está agindo de forma transparente, colocando todos os dados à disposição, o que é fundamental em um processo de negociação", reforçou o prefeito.