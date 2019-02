Agronegócio gaúcho aumenta exportações em 2018

9

Ao longo de 2018, o agronegócio do Rio Grande do Sul exportou US$ 12,12 bilhões. O resultado é 5,26% superior ao de 2017. Em volume comercializado, também houve crescimento. Foram 21,650 milhões de toneladas, representando alta de 4,9% em relação ao ano anterior. Os dados estão em relatório divulgado pelo Sistema Farsul.

O Complexo Soja teve importante participação no resultado, chegando a US$ 5,91 bilhões, aumento de 8%, o equivalente a US$ 438 milhões. Somente o subgrupo Soja em Grãos atingiu US$ 4,77 bilhões, alta de 2,9% e Farelo de Soja, US$ 975 milhões, crescimento de 53,4%. As exportações de Óleo de Soja caíram 18% no valor e 13% no volume, totalizando US$ 171 milhões.

No grupo Carnes, o valor de US$ 1,36 bilhão exportado significa uma queda de 31,6% na comparação com 2017. Os responsáveis pelo resultado foram os subgrupos Carne de Frango e Carne Suína, com - 37,3% e - 44,5% no valor e - 35% e - 29,6% no volume exportado. Em movimento inverso, as exportações do subgrupo Carne Bovina cresceram 21,6% no valor, totalizando US$ 239 milhões, e 22% no volume comercializado. Já em relação ao grupo Animais Vivos, houve um importante crescimento, com Bovinos totalizando US$ 86 milhões, alta de 86%.

O subgrupo Arroz foi o destaque nos Cereais, que teve um acréscimo de 91,7% no valor, totalizando US$ 425 milhões, e 116% no volume. Já os subgrupos Milho e Trigo sofreram quedas de 69,6% e 61%, respectivamente. O grupo fechou 2018 com crescimento de 27,4% no valor, com US$ 481 milhões, e 5% no volume. O grupo Frutas também teve resultado positivo, com 32,5% no valor e 42,5% no volume.

Já o segundo maior grupo exportador apresentou recuo no valor. Mesmo com aumento de 1,99% no volume exportado, Fumo e Seus Produtos retraiu 1,92%, com a comercialização de US$ 1,57 bilhão. Mas, a queda mais expressiva foi do grupo Lácteos, que negociou US$ 1,9 milhões, 81,1% a menos do que em 2017. O grupo Produtos Florestais fechou 2018 com US$ 1,162 bilhão em vendas, aumento de 48,8% com um volume de 4,2% maior do que no ano anterior.

A China foi o grande parceiro do agronegócio, respondendo por 47% do valor exportado no último ano. Depois vem os Estados Unidos com 3,7% e a Bélgica, com 3%.