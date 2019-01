Após comunicado do Fed, dólar vira próximo do fechamento e termina em R$ 3,69

9

2019-01-30

Em uma virada próxima do fechamento, o dólar, que passou a tarde próximo da estabilidade, passou ao terreno negativo e fechou nesta quarta-feira (30) no patamar dos R$ 3,69, menor valor em 20 dias. O movimento foi uma resposta ao tom mais suave do que o esperado do comunicado do Federal Reserve (Fed) ao manter os juros americanos, sinalizando que a autoridade monetária será paciente com novas altas. Assim, a moeda americana, que até as 17h operava em leve alta, encerrou o pregão em queda de 0,64%, aos R$ 3,6956.

Ao manter a taxa dos Fed Funds inalterada entre 2,25% e 2,50%, o Fed retirou do comunicado menção a riscos e afirmou que está preparado para ajustar o balanço de riscos "à luz de acontecimentos econômicos e financeiros". E, ainda, que poderia utilizar o balanço "e outras ferramentas" para garantir uma política acomodatícia. O dólar futuro, para fevereiro, continuou respondendo ao efeito Fed e fechou em queda mais acentuada, de 0,95%, aos R$ 3,6845.

Segundo operadores, a queda acentuada logo depois do anúncio do Fed foi uma correção à cautela que ditou o dólar no período da tarde. Após ter operado em queda pela manhã, com os investidores tentando forçar a taxa para baixo em razão do leilão de linha do Banco Central, o mercado zerou posições e a moeda americana passou a tarde perto da estabilidade, à espera do Fed. "Quando se confirmou o tom dovish do Fed, corrigiram posição imediatamente", explicou o operador da CM Capital, Tiago Silêncio.

Ele explica que o leilão de linha para rolagem de vencimentos realizado pelo BC amenizou uma pressão no dólar à vista que poderia ter pesado no mercado. Isso porque, nos últimos dias, verificou-se uma demanda incomum no mercado à vista, com a taxa do casado (juro em dólar, que indica a liquidez no mercado à vista) tendo fechado em 5,21% na terça. "Se ontem (terça) o BC não tivesse anunciado algo, hoje teríamos um cenário complicado. Com a entrada, deu uma segurada, o câmbio ficou mais comportado", disse Silêncio.

O BC já anunciou que fará novo leilão de linha nesta quinta-feira. O principal fator que deve determinar a cotação do dólar pela manhã nesta quinta-feira, no entanto, deve ser a formação da última taxa Ptax do mês, que será utilizada na liquidação de contratos futuros de câmbio que vencem em janeiro. "Amanhã promete muito volume na briga pela formação da Ptax, com parte do mercado tentando voltar a taxa para o patamar dos R$ 3,75 e parte tentando mantê-la mais próxima dos R$ 3,70", aponta o operador da corretora Hcommcor, Cleber Alessie.