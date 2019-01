Preços do material escolar sobem em relação a 2018, em Porto Alegre

9

Cadernos apresentam maior diferença entre os custos. Alta da matéria-prima do papel influencia no valor MARCELO G. RIBEIRO/JC

Matheus Closs

Em pesquisa divulgada nesta quarta-feira (30) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), por intermédio do Procon Porto Alegre, verificou-se que os preços da maioria dos itens solicitados nas listas de material escolar sofreram aumento em relação a 2018 no varejo da Capital. Alguns materiais podem apresentar variação de preço de quase 700%, entre mais barato e mais caro.

Dos artigos que apresentaram maior diferença nos preços estão os cadernos. Um modelo de espiral de 48 folhas pode variar entre R$ 1,98 e R$ 14,99, enquanto um modelo de 200 folhas é encontrado entre R$ 5,99 e R$ 15,90. Caderno pequeno de 48 folhas (R$ 1,98 a R$ 9,99) e fita crepe (R$ 1,35 a R$ 9,90) também podem ter valores variados, dependendo da loja.

Em relação ao ano passado , caderno de desenho (R$ 4,59 a R$ 14,90) e caneta esferográfica (R$ 0,75 a R$ 5,90) estão mais baratos, enquanto apontador de plástico (R$ 0,50 a R$ 3,90) e transferidor (R$ 1,00 a R$ 2,90) tiveram aumento no preço. Caixas de lápis de cor apresentam uma variação menor no valor (R$ 2,39 a R$ 7,80) - era encontrado entre R$ 2,39 e R$ 19,90, em janeiro de 2018.

Segundo levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (Fcdl-RS), o material escolar está cerca de 8% mais caro do que em 2018, o que influi em uma maior pesquisa dos pais por um melhor preço. A elevação é maior em produtos importados, como mochilas e estojos, devido a variação cambial, que pode tornar o produto até 10% mais caro. O aumento no preço dos cadernos é causado pela alta da matéria-prima do papel.

A Fcdl-RS alerta que não é necessário estocar produtos, pois há redução dos valores dos artigos em março, após a alta sazonal de consumo. O levantamento da federação também mostra que os pais procuram por materiais de maior durabilidade, o que pode ser verificado através da certificação obrigatória do Inmetro, que atesta a qualidade do material.

As pesquisas do Procon serão realizadas quinzenalmente em estabelecimentos de Porto Alegre, até o final de fevereiro.