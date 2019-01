Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com Londres em destaque

9

667898

2019-01-30 15:53:22

As bolsas europeias fecharam sem sinal único nesta quarta-feira (30), reagindo em uma série de fatores, como balanços corporativos e as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. O destaque foi a praça londrina, com a força das commodities e após investidores avaliarem de modo positivo a postura do Parlamento do Reino Unido de rejeitar na tarde de terça-feira possibilidade de uma saída do país da União Europeia (Brexit) sem um acordo entre as partes.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,36%, em 358,51 pontos.

A reunião em Washington entre autoridades americanas e chinesas, entre elas o vice-premiê Liu He, também foi acompanhada com atenção, já que seus resultados podem ter impacto global. Os encontros devem se repetir na quinta-feira e há expectativa para se saber se haverá um acordo capaz de evitar eventuais novas tarifas e retaliações. Além disso, investidores aguardavam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que ocorreria apenas após o fechamento europeu (às 17h de Brasília).

No Reino Unido, a postura dos parlamentares de evitar uma saída dura no Brexit agradou ao mercado. Negociadores da UE, porém, voltaram a dizer que não pretendem renegociar o acordo. A expectativa é de que o Reino Unido deixe o bloco em 29 de março, por isso a premiê britânica, Theresa May, corre contra o tempo para evitar uma saída sem acordo, que seria a alternativa mais dura para a economia do Reino Unido, conforme as projeções.

Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo GfK subiu de 10,5 em janeiro a 10,8, contrariando previsão de queda para 10,3. Já na zona do euro o índice de sentimento econômico caiu de 107,4 em dezembro a 106,2 em janeiro, na mínima desde novembro de 2016, ante expectativa de 106,5 dos analistas. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 1,4% na preliminar de janeiro, na comparação anual, ante expectativa de alta de 1,6%.

O Produto Interno Bruto (PIB) da França, por sua vez, cresceu 0,3% no quarto trimestre ante o anterior, superando expectativas de avanço de apenas 0,1% dos analistas. A Continuum Economics destacou como fator positivo o resultado das exportações, enquanto o consumo doméstico ficou estável, em meio a protestos no país.

Entre as ações em foco, a norueguesa Telenor pressionou o setor de telecomunicações em geral na Europa, após divulgar balanço que mostrou queda em seu lucro. Por outro lado, papéis do setor de consumo de luxo foram apoiados, após a LVMH registrar resultado positivo, impulsionado pelas vendas na China.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 1,58%, em 6.941,63 pontos. Entre as mineradoras, Glencore subiu 2,8%, enquanto a petroleira BP teve ganho de 1,7%. Lloyds avançou 2,62% e Vodafone Group teve alta de 1,20%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,33%, a 11.181,66 pontos. Entre as ações mais negociadas, Deutsche Bank caiu 0,59%, Deutsche Telekom recuou 0,35% e Schaeffler teve baixa de 1,03%, mas Aroundtown avançou 1,17%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 teve alta de 0,95%, a 4.974,76 pontos, na máxima do dia. A petroleira Total recuou 0,47%, Crédit Agricole subiu 0,43% e BNP Paribas teve baixa de 0,14%. Vergnet foi destaque, com alta de 10,74%.

Em Milão, o índice FTSE-MIB registrou ganho de 0,36%, a 19.771,55 pontos, também na máxima. O dia positivo ocorreu mesmo após uma pesquisa mostrar queda na confiança das empresas em janeiro na Itália. O Intesa Sanpaolo afirmou que os indicadores têm confirmado a desaceleração na economia italiana. O banco projeta que o PIB do país cresça apenas 0,6% neste ano, citando ainda riscos de baixa que poderiam levar a um quadro de estagnação econômica. Entre as ações, Telecom Italia subiu 1,05% e Intesa Sanpaolo avançou 0,61%, mas BPM caiu 0,31%. A petroleira ENI avançou 0,84%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 recuou 0,52%, a 9.071,50 pontos. Santander teve queda de 3,25%, após divulgar balanço, enquanto BBVA caiu 0,04% e Banco de Sabadell, 1,01%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,16%, a 5.118,56 pontos. Banco Comercial Português recuou 0,04%, mas Altri ganhou 1,27%.