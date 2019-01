Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 20 milhões nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (30), a Mega Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões, referente ao concurso 2.120. O sorteio acontece às 20h no município de Guaraciaba, em São Paulo.

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou no Portal Loterias Online . A aposta mínima em casas lotéricas é de seis números e custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior o preço da aposta. Para apostas pelo site, o valor mínimo é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00.