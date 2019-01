9

667845

2019-01-30 13:38:00

Saída de dólar supera entrada em US$ 911 milhões no ano até 25 de janeiro, diz BC

Depois de encerrar 2018 com saídas líquidas de US$ 995 milhões, o País registra fluxo cambial negativo de US$ 911 milhões em janeiro até o dia 25, informou nesta quarta-feira (30) o Banco Central. O montante representa o resultado das quatro primeiras semanas de 2019.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 213 milhões em janeiro até o dia 25. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 44,056 bilhões e de retiradas no total de US$ 44,269 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo é negativo em US$ 698 milhões, com importações de US$ 10,549 bilhões e exportações de US$ 9,851 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,887 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,979 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 5,985 bilhões em outras entradas.