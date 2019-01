Serra inaugura empreendimentos turísticos

9

667684

2019-01-29 22:51:00

Guilherme Daroit

Entre os principais destinos turísticos do País, a Região das Hortênsias recebe hoje novos empreendimentos voltados aos visitantes que lotam os municípios durante todo o ano. Em Canela, a novidade é a Estação Campos de Canella, centro comercial e residencial criado a partir da revitalização da antiga estação férrea da cidade, fruto de investimento de R$ 45 milhões. Já no município vizinho de Gramado, a faixa a ser cortada é a do Gramado Termas Resort Spa, hotel com cerca de 400 vagas e primeira parte de um complexo de águas termais que terá, no futuro, também um parque.

Concedida pela prefeitura à incorporadora Novalternativa, de Marau, a estação férrea da região central de Canela será sede, por 20 anos, de um centro comercial que abre as portas, inicialmente, com seis unidades. A inauguração será comemorada hoje, a partir das 19h, com um espetáculo artístico aberto ao público que contará a relação da cidade com o transporte sobre trilhos. Outras duas etapas, previstas para entrega em abril e dezembro, completarão o espaço de 42 espaços comerciais até o fim do ano. Segundo o gerente comercial da Novalternativa, Luís Fernando Bassani, metade das unidades já estão contratadas.

Os destaques da primeira etapa são o restaurante Férreo e uma loja do parque temático Mundo a Vapor, ambos montados dentro do trem que, antigamente, utilizava a estação. A locomotiva La Meuse, abandonada há cerca de 40 anos, foi restaurada pelo parque temático e servirá de atração ao centro comercial que contará também com café, lojas de chocolate e loja de facas. Quando completo, os 5,9 mil m² serão ocupados ainda por sorveterias, confeiterias, cervejarias, entre outras lojas, além de um espaço para apresentações culturais e o Memorial do Trem, que contará a história da estação e do município.

Bassani argumenta que o projeto nasceu, justamente, da forte relação dos canelenses com a estação férrea. "Acredito que conseguimos apropriar esse sentimento e transformar a estação em um complexo multicultural no Centro da cidade", argumenta o gerente, que estima em R$ 10 milhões o investimento apenas na Estação, revitalizada em parceria como Mundo a Vapor. O restante do orçamento gerou empreendimentos residenciais nas proximidades, boa parte já entregue.

Segundo o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, a inauguração é "um momento de resgate histórico de Canela, que tem sua origem diretamente ligada ao trem, à ferrovia e à exploração de madeira", salientando, ainda, a parceria público-privada em prol do desenvolvimento da cidade. A ligação com o histórico do trem, além do mix composto por espaços de gastronomia e serviços, é visto por Bassani como forma de atender, também, ao público local. "Além disso, é algo diferente para Canela, e acreditamos na cidade por isso. O turista visita toda a região e, tendo opção em Canela, vai usufruir também", argumenta o gerente.

Já o Gramado Termas Resort Spa, do grupo Gramado Parks, cujo investimento ultrapassou os R$ 150 milhões, será inaugurado a partir das 20h. O hotel está localizado nas proximidades do parque temático Snowland, do mesmo grupo, e é o primeiro da bandeira Wyndham no Estado. O hotel terá 300 apartamentos, de 22 m² a 38 m², divididos nas categorias Superior, Suíte e Suíte Premium. O projeto conta ainda com o primeiro parque de águas termais indoor do País, o Gramado Termas Park, que segue em construção e tem previsão de inauguração para o fim do ano.