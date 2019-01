Venda de papelão ondulado cai 3,23% em dezembro, revela ABPO

9

667612

2019-01-29 12:01:00

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - diminuíram 3,23% em dezembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 267,419 mil toneladas, segundo dados finais divulgados pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com novembro foi apurada queda de 14,09%. Em nota, a associação ressalta ainda que este foi o pior dezembro desde 2016.

Desconsiderando a influência sazonal, a expedição de papelão ondulado recuou pela segunda vez consecutiva em dezembro no comparativo mensal (com declínio de 0,67% ante novembro), para 299.909 toneladas - menor desempenho desde maio de 2018, período que foi fortemente impactado pela greve dos caminhoneiros.

Em m², a expedição efetuada em dezembro totalizou 531.259 m², indicando queda de 3,56% ante dezembro de 2017.

A expedição por dia útil caiu 3,23% em dezembro, com destaque para a mesma quantidade de dias úteis em 2018 e 2017 (25 dias). Na comparação com o mês anterior, mesmo dezembro tendo um dia útil a mais que novembro (25 dias úteis em dezembro contra 24 dias úteis em novembro), a expedição por dia útil em dezembro foi 17,5% menor.

2018

Em 2018, a expedição acumulada de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado em toneladas totalizou 3.563.858, com acréscimo de 1,63% ante 2017.

Em m², a expedição acumulada em 2018 superou em 1% a do ano anterior, somando 7.007.190 m². Em comparativos trimestrais, a expedição de papelão ondulado foi superior em 2018 em quase todos os trimestres com exceção ao segundo trimestre do ano, ainda nos dados sem ajuste sazonal, afirma a associação em nota.