Dólar abre em queda moderada nesta terça-feira

9

667603

2019-01-29 10:07:24

O dólar opera em baixa moderada no mercado doméstico na manhã desta terça-feira (29). O investidor local monitora os sinais mistos do dólar em relação a seus pares principais e divisas de países emergentes exportadores de commodities no exterior em meio ao avanço dos preços das matérias-primas, como petróleo, minério de ferro e cobre.

Às 9h32min desta terça, o dólar à vista caía 0,23%, a R$ 3,7592. O dólar futuro para fevereiro recuava 0,08%, a R$ 3,7590.

Na China, o minério de ferro fechou a terça-feira cotado a US$ 72,69 (+0,65%) no Porto de Qingdao. Há ainda mau humor nas bolsas em Nova Iorque às vésperas da retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, amanhã e quinta-feira, em Washington.

Internamente, tesourarias de bancos e alguns exportadores ofertam a divisa americana de olho na formação da Ptax de fim de mês, nesta quinta-feira, e para o pagamento de compromissos comerciais, respectivamente, segundo um operador de uma corretora.