Consumo de gás natural na indústria cresce 4,6% em novembro, diz Abegás

2019-01-28 14:38:15

O consumo de gás natural na indústria no mês de novembro chegou aos 29,3 milhões metros cúbicos/dia, seu terceiro maior patamar em 2018. O número representa um crescimento de 2,7% em relação ao registrado em outubro e uma alta de 4,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, informou nesta segunda-feira, 28, a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) após levantamento feito com concessionárias em 20 Estados.

Segundo a entidade, na média do acumulado de janeiro a novembro deste ano, a alta é de 4,5% ante o número registrado nos 11 meses iniciais de 2017.

Em novembro, o consumo total de gás natural foi de 55,1 milhões metros cúbicos/dia, retração de aproximadamente 22,5% em relação a setembro (71,1 milhões metros cúbicos/dia), principalmente em função da queda no despacho térmico, o menor desde julho de 2016. Na comparação da média do acumulado, o número é estável.

Em novembro, o número de clientes que consomem gás natural ultrapassou 3 milhões e 478 mil. Isso representa o número de medidores nas indústrias, comércios e residências e outros pontos de consumo.