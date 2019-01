9

2019-01-28 14:19:01

Demanda por crédito do consumidor cresce 2,6% em 2018, diz Boa Vista

Resultados de 2018 apontam para uma tendência positiva do indicador

O ano de 2018 foi o segundo período consecutivo de expansão na demanda por crédito ao consumidor no País. O crescimento anual do indicador foi de 2,6%, segundo dados nacionais da Boa Vista. A expansão foi puxada pelo segmento financeiro, que apresentou aumento de 7% no acumulado anual. Já o segmento não financeiro recuou 0,6%.

Segundo a Boa Vista, os resultados de 2018 apontam para uma tendência positiva do indicador, mas a instituição alerta que o crescimento da demanda por crédito do consumidor está atrelado a elementos como avanço da renda média do consumidor, melhora das condições de crédito e de uma diminuição da desocupação.

Prejudicam um crescimento mais robusto da demanda de crédito tanto a retomada lenta da economia quanto o mercado de trabalho, ainda bastante fragilizado.

Apesar do crescimento anual, dezembro de 2018 registrou queda de 1,6% na comparação mensal dessazonalizada. Na avaliação interanual, a queda em dezembro foi de 1,3%.