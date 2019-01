Ações da Vale despencam após tragédia em Brumadinho

9

667405

2019-01-28 11:27:00

É o primeiro pregão após a tragédia, que ocorreu na sexta-feira (25) com o rompimento de barragem Mauro Pimentel/AFP/JC

Folhapress

As ações da Vale começaram o dia em baixa ao redor de 18%, reflexo do rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Por volta das 10h55min desta segunda-feira (28) os papéis mais negociados da companhia, a VAL3, caíam 17,44%, a R$ 46,33 por volta das 11h30min.

Com o desempenho, os papéis da mineradora puxam para baixo o Ibovespa, que caía 2,2% a 95.464 pontos.

É o primeiro pregão após a tragédia, que ocorreu na sexta-feira (25) à tarde, quando a Bolsa brasileira estava fechada pelo aniversário da cidade de São Paulo. Naquela tarde, os recibos de ações da Vale encerraram em queda de 8%.

Analistas consideram que o impacto do acidente sobre a produção da empresa será menor que os dados à imagem da mineradora. Até o momento, 60 pessoas morreram e mais de 200 estão desaparecidas. Além disso, R$ 11,8 bilhões da Vale foram bloqueados pela Justiça para cobrir danos . A companhia sofreu multa de R$ 250 milhões pelo Ibama e em R$ 99,139 milhões pelo governo de Minas Gerais.

Segundo a XP Investimentos, a mina Feijão, parte do complexo Paraopeba representa de 1,5 e 2,5% da produção de minério da Vale. Mesmo que uma parte maior da operação fique parada temporariamente, o impacto neste aspecto deve ser limitado. Todo o sistema produz 7% do minério da Vale, segundo dados divulgados pela companhia no terceiro trimestre.