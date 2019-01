Bolsas asiáticas fecham em baixa após novo sinal de desaceleração da China

9

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira (28), após mais sinais de fraqueza na China e à espera de uma nova rodada de negociações comerciais entre americanos e chineses.

Dados oficiais publicados no fim da noite de ontem mostraram que o lucro do setor industrial chinês sofreu queda anual pelo segundo mês consecutivo em dezembro, de 1,9%, em mais um indício de desaceleração da segunda maior economia do mundo. Na semana passada, a China revelou que seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,6% em 2018, o ritmo mais fraco desde 1990.

O arrefecimento da economia chinesa é parcialmente atribuído às divergências comerciais entre Pequim e Washington. Na quarta e quinta-feira (30 e 31), uma delegação liderada pelo vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, estará nos Estados Unidos para retomar discussões comerciais com os americanos.

Na semana passada, o Secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, comentou que Washington estava ainda muito distante de fechar um acordo comercial com os chineses.

Principal índice acionário chinês, o índice Xangai Composto encerrou o pregão de hoje com queda de 0,18%, a 2.596,98 pontos, revertendo ganhos de mais de 1% do começo dos negócios. O menos abrangente Shenzhen Composto, formado em boa parte por startups com menor de valor de mercado, recuou 0,38%, a 1.314,99 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,60% em Tóquio, a 20.649,00 pontos, pressionado também pela força do iene ante o dólar durante a madrugada, enquanto o Taiex perdeu 0,44% em Taiwan, a 10.013,33 pontos, e o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,02% em Seul, a 2.177,30 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng mostrava ligeira baixa de 0,05% antes do fechamento.

Na Oceania, a bolsa de Sydney não operou hoje devido a um feriado nacional na Austrália.