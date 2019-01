9

667300

2019-01-25 20:18:51

Dólar se enfraquece ante libra e euro e com maior apetite por risco

O dólar teve comportamento misto nesta sexta-feira (25), apresentando enfraquecimento em relação a moedas como libra e euro, mas subindo ante o dólar canadense e divisas emergentes, como os pesos mexicano e argentino.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas em Nova Iorque, o euro subia para US$ 1,1417, e a libra avançava para US$ 1,3210,00. Já o dólar ficou estável em 109,56 ienes, enquanto o índice DXY, que mede a moeda americana contra uma cesta de outras seis divisas fortes, caiu 0,83%, cotado a 95,77 pontos.

Nesta sexta-feira, um movimento de apetite por risco se espalhou pelos investidores, provocando alta das bolsas e dos juros dos Treasuries. O dólar, que geralmente é visto como um ativo seguro, foi deixado de lado pelos mercados desenvolvidos.

No caso do euro, especificamente, houve um movimento de recuperação, já que a moeda sofreu na sessão anterior após o Banco Central Europeu (BCE) adotar um viés cauteloso sobre os riscos atrelados à economia da zona do euro.