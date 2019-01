Confiança do comércio cai 0,2 ponto em janeiro ante dezembro, aponta FGV

9

667182

2019-01-25 09:38:21

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 0,2 ponto na passagem de dezembro de 2018 para janeiro de 2019, descendo a 103,8 pontos, informou nesta sexta-feira (25) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador avançou 3,1 pontos, a quinta alta consecutiva.

"Após registrar altas expressivas em novembro e dezembro, a confiança do comércio acomodou no início de janeiro. O resultado ainda acima dos cem pontos mostra que o setor ainda se encontra na região de transição para os níveis elevados de confiança. O resultado de janeiro mostra que os empresários se mantêm otimistas com a evolução das vendas nos próximos meses, mas ainda com resultados tímidos no momento atual", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em janeiro, houve piora na confiança em cinco dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 2,5 pontos em relação a dezembro, para 94,6 pontos, a primeira queda desde maio de 2018. Já o Índice de Expectativas (IECOM) subiu 2,1 pontos, para 112,9 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2011.

A coleta de dados para a edição de janeiro da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1 e 23 do mês e obteve informações de 854 empresas.