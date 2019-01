Tereza Cristina avalia perdas na Fronteira Oeste

9

667161

2019-01-24 20:38:41

Thiago Kern Copetti

Partindo do Paraná, onde participou da abertura da colheita da soja, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobrevoou ontem a região de Uruguaiana para ver a extensão das perdas nas lavouras com a enxurrada que atingiu a região no início do mês. Depois de avaliar a cenário de cima, conversou com lideranças do agronegócio gaúcho que a esperavam na cidade.

De acordo com o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello (PP), apesar de não ter definido nenhum apoio financeiro específico para os produtores que tiveram perdas, especialmente nas lavouras de arroz e soja, a ministra se comprometeu a apoiar produtores em outros pleitos. Entre os temas sobre os quais disse que irá tratar com empenho estão o ingresso de produtos mais baratos do Mercosul, preços mínimos e securitização rural.

"O apoio pelos danos da enxurrada deve ficar dentro dos R$ 4,5 milhões anunciados para recuperação da infraestrutura, na reconstrução de estradas do Interior e pontilhões ", diz Mello.

O prefeito de Uruguaiana avaliou como positivo o apoio oferecido por Tereza Cristina. Mello revela que a ministra assegurou a lideranças do agronegócio que estavam na cidade que já fez contato com o Ministério de Minas e Energia para tentar rever o último aumento autorizado para a energia rural.

"Esse é dos nossos grandes custos, esperamos que com apoio dela, que conhece muito bem setor, seja possível alguma melhoras neste assunto", espera Mello.