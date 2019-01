Golpe leva usuário do WhastApp a consultar o PIS/Pasep

9

667094

2019-01-24 22:17:59

Um novo golpe está circulando nas redes sociais. No WhatsApp usuários estão recebendo links que supostamente seriam para consultar o direito ou não de receber o abono do PIS/Pasep. Os links foram identificados como golpe pelo dfndr lab, laboratório da PSafe especializado em cibersegurança. O golpe já foi registrado mais de 200 mil vezes nas últimas 24 horas.

Ao clicar em um dos links, o usuário acessa uma página na qual há um texto informando que a Caixa Econômica está liberando "PIS salarial pra quem trabalhou entre 2005 a 2018 no valor de R$ 1.223,20".

Logo abaixo, o usuário é incentivado a responder às seguintes perguntas: "Você trabalhou com carteira assinada entre 2005 e 2018?"; "Você está registrado atualmente?"; "Possui cartão cidadão para realizar o saque do benefício?". Independentemente das respostas, o usuário é direcionado para uma página na qual é incentivado a compartilhar com 30 amigos ou grupos do WhatsApp.

"Esse golpe se aproveita de um tema muito importante para milhões de brasileiros. Por isso, o número de pessoas atingidas tende a aumentar. O cibercriminoso direciona todos os que caem no golpe para uma página criada por ele na qual gera ganhos financeiros ilegalmente por meio de publicidade", comenta Emilio Simoni, diretor do dfndr lab.

Golpes como esses ocorrem com frequência. No ano passado, um deles prometia o saque do FGTS e atingiu mais de 70 mil pessoas em 24 horas. Outro oferecia um plano de saúde gratuito. Já houve, inclusive, um que prometia a consulta do saldo do FGTS. Para não cair em ameaças como essa, o usuário das redes deve tomar cuidado e utilizar soluções de segurança no celular e no computador que podem verificar a veracidade dos links.