Não estou dizendo que haverá uma recessão global, mas sim uma crise, diz Lagarde

2019-01-24 16:31:24

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira que não prevê uma recessão global, mas alertou para o risco de "uma crise". Em entrevista à rede CNN, Lagarde falou brevemente sobre o quadro no mundo, que aponta para uma perda de fôlego no crescimento econômico.

A autoridade do FMI destacou o risco de não haver acordo entre grandes atores globais como o maior atualmente no cenário, no momento de divergências comerciais entre Estados Unidos e China. Além disso, Lagarde tratou do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Para ela, trata-se de um grande "ponto de interrogação", para o país, o bloco e o mundo todo. A dirigente alertou que a falta de acordo no Brexit teria consequências financeiras negativas, sem entrar em detalhes.