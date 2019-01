Confiança do varejo gaúcho atinge maior nível desde dezembro de 2014

9

2019-01-24

A confiança do empresariado do varejo gaúcho está subindo e atingiu em janeiro nível que ficou abaixo apenas de dezembro de 2013. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), calculado pela Fecomércio-RS e divulgado nesta quinta-feira (24), ficou em 119,5 pontos. Ante janeiro de 2018, o indicador geral ficou 12,9% maior. Já sobre dezembro passado, a alta é de 2,6%.

Acima de cem pontos indica perspectiva otimista, que aumenta quanto mais próximo estiver de 200 pontos. O melhor apurado em dezembro de 2013 havia chegado a 125,3 pontos.

Outro índice, o das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), que analisa o ânimo sobre a economia neste momento, mostra maior cautela do setor, ficando em 93,8 pontos, maior do que em janeiro de 2014 e 12,8% acima do mesmo mês de 2018. O ICAEC cresceu pelo quinto mês seguido, mas sinaliza ainda pessimismo, pois está abaixo dos cem pontos.

O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC), também medido pela Fecomércio-RS, ficou em 157,8 pontos, maior nível desde abril de 2013, e com alta pelo sexto mês consecutivo. Outro componente é o Índice sobre Investimentos dos Empresários do Comércio (IIEC), que ficou em 106,7 pontos este mês, alta de 14,2% ante janeiro de 2018. O IIEC teve leve recuo, de 2,4% em relação a dezembro, mas se manteve acima de cem pontos.

Um dos componentes do IIEC é a contratação de funcionários, e mostra que a projeção é positiva, com o índice em 125,6 pontos em janeiro, levemente abaixo dos 133,2 de dezembro, o que pode ter sofrido influência das vendas de fim de ano. Nos investimentos, o ânimo ainda é pessimista com 94,3 pontos. Já a situação de estoques alcança perspectiva saindo do pessimismo para otimismo, atingindo 100,4 pontos, com crescimento gradativo nos meses anteriores.