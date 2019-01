Mesmo após 10º recorde, Ibovespa tenta fôlego com agenda liberal local e exterior

9

2019-01-24 11:25:32

O Ibovespa abriu a sessão de negócios renovando máximas e se firmou em alta, após certa instabilidade no pré-mercado. O movimento do mercado acionário destoa da correlação histórica com o dólar, uma vez que a moeda americana também renovava máximas em trajetória de alta. Os investidores ainda voltam os olhares para o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça) onde o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, cumprem agenda.

Segundo Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora, o "porto-seguro" do mercado chama-se Paulo Guedes, ministro da Economia, "e tudo o que ele fala indicando uma caminho de melhora para a economia brasileira anima a Bolsa". "As perspectivas são positivas, mas, de concreto, não há nada", completou. Às 11h23min, a bolsa subia 0,56%, aos 97.098 pontos.

Nessa quarta-feira (23), Guedes reafirmou, em entrevistas, promessa de campanha de acabar com o déficit fiscal no curto prazo usando recursos de privatizações. Disse também que pretende reduzir a carga tributária de empresas do nível de 34% para 15%.

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, terem sinalizado que as regras para os militares podem ser alvo de mudanças apenas numa segunda etapa da reforma da Previdência, a estratégia que será defendida pela equipe econômica é que o projeto de lei dos militares seja encaminhado logo no início do ano legislativo, juntamente com o novo texto da reforma, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O argumento é de que isso vai reforçar a sinalização de que todos precisarão dar sua contribuição para o equilíbrio da Previdência e das finanças do País.

No exterior, os principais índices futuros de Nova Iorque operam com leve valorização, rondando a estabilidade, e sinalizam compasso de espera dos investidores pelo que ocorrerá no Senado americano, que coloca em votação dois projetos relacionados ao orçamento público e que visam acabar com a paralisação (shutdown) da máquina que já dura mais de um mês. Na Europa, o Banco Central Europeu divulga a decisão de sua política monetária, mas a expectativa é de manutenção da taxa básica.

Ainda lá fora, a percepção de que as negociações para o fim da guerra comercial entre Estados Unidos e China ainda vão prosseguir dá alívio para a tomada de risco. Os contratos futuros de petróleo estão em baixa (-0,64%, Brent), mas o minério de ferro fechou em alta de 0,23% no porto de Qingdao, na China.