Dólar sobe após queda nessa quarta e com movimentação pré-feriado em São Paulo

9

666943

2019-01-24 10:52:34

O dólar abriu a sessão em alta no mercado doméstico nesta quinta-feira (24), após a movimentação de baixa na véspera. Investidores locais precificam a valorização da moeda americana frente seus pares principais e algumas divisas emergentes no exterior, a volatilidade do petróleo e o viés positivo dos futuros das bolsas de Nova Iorque.

Às 10h21min desta quinta, o dólar à vista subia 0,51%, a R$ 3,7811. O dólar futuro para fevereiro avançava 0,44%, a R$ 3,7840, na máxima.

No foco está o Senado americano, que vota nesta quinta-feira dois projetos para a suspensão da paralisação parcial da máquina do governo ("shutdown"). Investidores também monitoram eventuais novas declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, no Fórum Econômico de Davos. Ambos regressam nesta tarde ao Brasil.

Alguns negócios cambiais podem ser antecipados durante o dia, uma vez que será feriado em São Paulo nesta sexta-feira (25), e, com isso, a bolsa e os mercados futuros de juros e de câmbio ficarão fechados.

Na agenda, estão previstos os dados de arrecadação do País em 2018 e mais uma tranche de rolagem do vencimento de swap cambial de fevereiro, no fim da manhã. No exterior, a decisão de juros do BCE e uma entrevista coletiva do presidente da instituição, Mário Draghi, devem ser monitorados também.

Mais cedo, o euro ampliou perdas após a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI) composto da zona do euro, que caiu de 51,1 em dezembro a 50,7 em janeiro, atingindo o menor nível em 66 meses e frustrando a expectativa de analistas, que previam alta do indicador. Esse dado ajuda a apoiar a cautela com a desaceleração global.