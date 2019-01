Bolsas asiáticas sobem, apesar de dúvidas sobre comércio entre EUA e China

9

2019-01-24 08:01:54

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (24), apesar de incertezas em torno da perspectiva da economia global e das discussões comerciais entre Estados Unidos e China.

Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,41%, a 2.591,69 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,46%, a 1.322,30 pontos.

Apesar do viés positivo, o sentimento na Ásia permaneceu frágil após relatos de que os EUA teriam cancelado uma reunião preparatória sobre comércio com autoridades chinesas esta semana. Os relatos já haviam sido negados nessa terça-feira (22) pelo diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, e voltaram a ser desmentidos nesta quinta-feira pelo Ministério de Comércio da China.

Como já havia sido anunciado, o ministério chinês também confirmou que o vice-primeiro-ministro do país, Liu He, visitará Washington nos próximos dias 30 e 31 para retomar as negociações comerciais. O ministério disse ainda que ambos os lados têm mantido "contato próximo".

Investidores também se mostram incomodados com sinais de desaceleração da economia global. Nos últimos dias, a China anunciou que seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu em 2018 no ritmo mais fraco desde 1990 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu sua projeções para a expansão da economia mundial neste e no próximo ano.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi subiu 0,81% em Seul, a 2.145,03 pontos, atingindo o maior nível em três meses, graças ao bom desempenho de fabricantes de chips, enquanto o Taiex registrou alta de 0,31% em Taiwan, a 9.877,12. Já o Hang Seng avançava cerca de 0,30% pouco antes do encerramento dos negócios em Hong Kong.

Confirmando as expectativas, o Banco Central da Coreia do Sul, conhecido como BoK, decidiu nesta quinta-feira manter sua taxa básica de juros inalterada, em 1,75%.

A exceção na Ásia foi a bolsa japonesa. O Nikkei teve baixa marginal de 0,09% em Tóquio, a 20.574,63 pontos, apesar do enfraquecimento do iene ante o dólar e da alta dos rendimentos dos bônus do governo japonês (JGBs) durante a madrugada.

Na Oceania, a bolsa australiana foi impulsionada por ações de petrolíferas e de grandes bancos domésticos. Como resultado, o índice S&P/ASX 200 subiu 0,38% em Sydney, a 5.865,70 pontos.