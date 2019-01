MDR destina R$ 4,5 milhões para auxiliar afetados por cheias

9

As 18 cidades gaúchas que decretaram situação de emergência em função de chuvas intensas que têm atingido o Estado vão receber R$ 4,5 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Neste primeiro momento, o objetivo é auxiliar os municípios com o escoamento da produção local - principal preocupação manifestada por prefeitos. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, ontem durante reunião interministerial coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

"Vamos disponibilizar cerca de R$ 250 mil para cada município. O ministério abrirá o sistema (de convênios) para que os entes cadastrem suas propostas com o objetivo de recuperar estradas vicinais que ficaram comprometidas com as chuvas fortes e, consequentemente, prejudicaram o escoamento da produção", destacou o ministro Gustavo Canuto. As cidades afetadas também podem solicitar apoio emergencial da Defesa Civil Nacional, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

As cidades gaúchas que decretaram situação de emergência são Alegrete, Bagé, Barra do Quaraí, Caçapava do Sul, Caiçara, Cacequi, Dom Pedrito, Itaqui, Lavras do Sul, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Francisco de Assis, São Gabriel, Uruguaiana e Pedras Altas. De acordo o levantamento divulgado ontem pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), da Sedec, 27 cidades gaúchas foram afetadas pelas chuvas.

Em reunião na terça-feira, com a presença de ministros e prefeitos das cidades atingidas, Canuto havia afirmado que o governo federal poderia ajudar com R$ 24 milhões os municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes. Em reunião nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, da qual participaram ministros e prefeitos das cidades atingidas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, levantou a possibilidade de repassar essa verba.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, vem hoje ao Estado para verificar as perdas dos agricultores gaúchos com as chuvas. Ela participará de reunião com prefeitos municipais, lideranças políticas, representantes de entidades de classe e produtores rurais, no Parque de Exposições Agrícolas de Uruguaiana, às 17 horas.

As chuvas atingiram com gravidade as regiões da Fronteira-Oeste e da Campanha nas primeiras semanas do ano. De acordo com a Defesa Civil, mais 10 mil pessoas foram afetadas, das quais 5 mil desalojadas, 1,5 mil desabrigadas e 3,5 mil com danos em suas casas. Foram registradas quatro mortes em Alegrete, Santana da Boa Vista e Quaraí. No boletim da Defesa Civil da manhã desta quarta-feira, pouco menos de 900 pessoas ainda não haviam retornado às suas casas. No fim da tarde, o número reduziu pela metade.