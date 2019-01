Bolsas da Europa fecham majoritariamente em queda, com BCE e Brexit

9

2019-01-23 16:05:03

Os mercados acionários da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira (23) à frente da decisão monetária de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE) e das incertezas em relação ao Brexit. Durante a maior parte do pregão, no entanto, as bolsas registraram ganhos, diante de maior otimismo com o comércio global. O índice Stoxx-600 fechou em queda de 0,06%, a 354,89 pontos.

O diretor do Conselho Econômico Nacional do governo americano, Larry Kudlow, negou na terça-feira a informação de que Washington havia cancelado uma reunião com autoridades da China para conversas preparatórias sobre comércio, publicada pelo Financial Times. Ele ressaltou que "nunca houve uma reunião planejada com a China. A grande reunião será com o vice-premiê chinês, Liu He, no fim deste mês".

A informação permitiu que predominasse o viés positivo durante a manhã nos mercados acionários da Europa, que mostraram volatilidade no início do pregão, somada ainda ao anúncio de autoridades do Ministério das Finanças da China de que o país vai ampliar gastos fiscais neste ano para dar sustento à economia, por meio de mais cortes de impostos e redução nos custos de pequenas empresas.

Ainda assim, marcou a sessão a cautela à frente da decisão monetária do BCE, nesta quinta-feira, quando há potencial de rebaixamento nas perspectivas, aponta a Continuum Economics.

Além disso, a Reuters noticiou que o Partido Trabalhista do Reino Unido "muito provavelmente" vai apoiar uma emenda da parlamentar da legenda Yvette Cooper, que tem como objetivo impedir a possibilidade de um Brexit sem acordo caso a primeira-ministra Theresa May não consiga assegurar um tratado que tenha apoio da maioria dos votos na Câmara dos Comuns.

No Parlamento, no entanto, May afirmou que há emendas sendo preparadas por parlamentares da Câmara dos Comuns cujo objetivo é engendrar uma extensão do Artigo 50 do Tratado da União Europeia (UE) e, assim, um adiamento do Brexit. Ela insistiu, contudo, que postergar a data da separação não vai mudar as escolhas que precisam ser feitas em face da decisão do povo britânico no plebiscito de 2016. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,85%, a 6.842,88 pontos.

Em meio à temporada de balanços, o Carrefour divulgou que suas vendas trimestrais e estimativa de lucro operacional recorrente anual foram maiores do que o esperado, levando a ação a fechar em alta de 6,92% na bolsa de Paris, onde o CAC 40 cedeu 0,15%, a 4.840,38 pontos.

Já em Frankfurt, o DAX recuou 0,17%, a 11.071,54 pontos, enquanto em Milão o FTSE MIB cedeu 0,19%, a 19.400,15 pontos. Em Madri, por outro lado, o Ibex 35 subiu 1,01%, a 9.128,80 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,34%, a 5.086,01 pontos.