2019-01-23 16:33:00

Dragagem é retomada no canal de acesso ao Porto do Rio Grande

Dragas vão voltar a operar no canal de acesso ao Porto do Rio Grande, como na imagem de dezembro PABLO BECH/SUPRG/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de mais de um mês suspensa, a dragagem no canal de acesso ao Porto do Rio Grande retornou na Zona Sul do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (23). A retomada foi determinada pela Justiça Federal de Rio Grande que havia concedido liminar, pedida em ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF), suspendendo os trabalhos, um pouco antes do fim de dezembro passado

A obra deverá ser retomada nos setores 1A e 1B, na saída do canal de acesso ao porto. É o trecho mais afastado dos Molhes da Barra. A suspensão foi gerada após surgimento de lama no mar que atingiu principalmente a praia do Cassino, a mais importante na região, justamente no começo do veraneio, gerando protestos de surfistas e de moradores.

A suspeita era que os trabalhos para aumentar o calado de navegação poderiam ter movimentado materiais no mar, provocando o acúmulo de lama. O juiz federal Adérito Martins Nogueira Júnior, que havia concedido a liminar ao MPF, determinou, entre as condições para liberar a dragagem, que haja maior fluxo de informações entre o consórcio responsável pela obra, formado pela Dragabrás e Jan De Nul, e o Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SIMCosta/Furg), ligado à Universidade Federal do Rio Grande.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelas licenças da dragagem, emitiu parecer indicando que não havia conclusão sobre a relação da obra com a lama. Em dezembro, o Ibama também havia determinada a paralisação preventiva até examinar o impacto.

A Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg) recebeu a notificação nessa terça-feira (22). A Suprg informa que monitorará com o Ministério da Infraestrutura e o consórcio as medidas e condicionantes impostas pelo juízo federal. O porto é o empreendedor e obteve as licenças do Ibama. Já os recursos financeiros são da União, repassados pela Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP).

A técnica usada na manutenção é o overflow, pelo qual parte da água dragada é devolvida ao ambiente. A operação é inerente ao processo de dragagem e foi autorizada pelo Ibama em Rio Grande. Também é seguida em todas as outras dragagens que ocorrem no Brasil e no mundo.