Bolsas asiáticas fecham sem direção única e com variações modestas

9

666728

2019-01-23 08:00:06

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta quarta-feira (23), em meio a dúvidas sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China e relatos de que Pequim planeja ampliar estímulos fiscais este ano.

Nessa terça-feira (22), o jornal britânico Financial Times noticiou que o governo americano havia rejeitado uma oferta de que duas autoridades chinesas viajassem aos EUA esta semana para conversas preparatórias sobre comércio. A decisão teria sido tomada pela falta de progresso em questões importantes, como a propriedade intelectual, e potenciais reformas "estruturais" na economia chinesa, o que indica dificuldade das duas partes para tentar chegar a um acordo até 1º de março.

Posteriormente, porém, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, negou as informações e disse que não havia nenhuma outra reunião planejada além da visita do vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, na próxima semana.

Por outro lado, segundo relatos, a China prometeu nesta quarta-feira ampliar gastos fiscais este ano, focando no corte de impostos para pequenas empresas, de forma a impulsionar sua economia, que no ano passado cresceu no ritmo mais fraco desde 1990. Em 2018, os gastos fiscais do governo chinês avançaram 8,7%, a 22,09 trilhões de yuans (US$ 3,26 trilhões), enquanto a receita cresceu 6,2%, a 18,34 trilhões de yuans, de acordo com dados do Ministério de Finanças chinês.

Os mercados chineses ficaram perto da estabilidade nesta quarta-feira, mas com viés levemente positivo. O Xangai Composto teve alta marginal de 0,05%, a 2.581,00 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,13%, a 1.316,28 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei teve ligeira baixa de 0,14%, a 20.593,72 pontos. Como era amplamente esperado, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) decidiu manter sua política monetária inalterada, mas reduziu suas projeções de inflação para este e os próximos anos, diante da fraqueza recente dos preços ao consumidor no país.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng apresentou baixa marginal de 0,02% em Hong Kong, a 26.999,50 pontos, e o Taiex caiu 0,49% em Taiwan, a 9.846,40 pontos, mas o sul-coreano Kospi avançou 0,47% em Seul, a 2.127,78 pontos. No fim da noite desta quarta-feira, o Banco Central da Coreia do Sul anuncia decisão de política monetária.

Na Oceania, a bolsas australiana foi pressionada por ações de grandes bancos domésticos e o índice S&P/ASX 200 caiu 0,26% em Sydney, a 5.843,70 pontos.