Marcas de Quem Decide chega à 21ª edição

9

666645

2019-01-22 22:47:46

Em 2019, a pesquisa Marcas de Quem Decide - que, há 21 anos, mede a lembrança e a preferência de empresários e executivos do Rio Grande do Sul - conecta-se ao mundo da inovação.

Todo o conceito por trás da edição baseia-se em inovações reais do nosso mercado e como elas impactam a vida das pessoas e dos negócios.

Para apresentação dos resultados em primeira mão aos principais líderes empresariais, o Jornal do Comércio realiza um evento (dia 12 de março, no Teatro do Sesi) reunindo o "PIB gaúcho" em uma manhã de resultados, networking e experiências.

Os leitores podem acompanhar a cobertura do evento na edição do JC do dia seguinte e no site do Marcas de Quem Decide.

O Marcas é referência no mercado por sua credibilidade e seu público qualificado. O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, afirma que a pesquisa colabora para a compreensão do verdadeiro significado das marcas na economia: "Mostramos que a marca não é apenas o logotipo de um produto, mas um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que ela carrega".

No dia 29 de março, circula o suplemento especial, contendo os dados completos dos 72 setores pesquisados e das três categorias especiais, com gráficos detalhados e a movimentação das cinco marcas líderes de cada setor. Além disso, traz entrevistas e artigos com foco em inovação, assinados por profissionais que são referência nas áreas de gestão, marketing, comunicação e empreendedorismo.

O JC prepara também uma série de conteúdos aprofundados sobre as transformações que impactam as marcas em diversos segmentos.