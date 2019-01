Estatísticas de voos para mercado internacional voltam a bater recordes em 2018

9

As estatísticas de demanda, oferta e volume de passageiros transportados em voos internacionais por aéreas brasileiras atingiram novos patamares históricos no ano passado, mantendo a tendência de melhora observada já em 2017. Segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reúne dados de Avianca, Azul, Latam e Gol - 30% do mercado internacional -, a demanda (RPK) avançou 20,50% em dezembro na comparação anual, fechando 2018 com alta de 16,45% frente ao registrado um ano antes.

A oferta internacional (ASK), por sua vez, cresceu 20,06% em dezembro e 19,70% em 2018. Com esses resultados, a taxa de ocupação dos voos mostrou leve aumento no último mês, para 83,23% (+0,31 ponto porcentual), mas recuou no acumulado do ano ante 2017, para 82,48% (-2,3 p.p.).

Ao todo, foram transportados 9,3 milhões de passageiros entre o Brasil e o exterior em 2018, volume 11,79% maior do que o verificado um ano antes. No conjunto das empresas brasileiras que operam rotas internacionais, a Latam respondeu por 68,47%, seguida por Azul (14,61%), Gol (9,64%) e Avianca (7,28%).

O transporte aéreo de carga pelas associadas da Abear movimentou 24,2 mil toneladas em rotas internacionais em dezembro, 4,74% acima do verificado em igual mês de 2017. No acumulado do ano, foram 279,8 mil toneladas de carga transportadas para fora do País (+24,62% no comparativo anual).