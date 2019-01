Petróleo fecha em alta, influenciado por baixa liquidez com feriado nos EUA

9

O petróleo fechou em leve alta nesta segunda-feira (21) em uma sessão marcada pela liquidez reduzida diante do feriado nos Estados Unidos, que manteve os mercados fechados no país.

Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para março avançou 0,06%, para US$ 62,74. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI para o mesmo mês subia 0,33%, a US$ 54,22, no pregão eletrônico no final da tarde.

Para analistas do Commerzbank, "os preços do petróleo estão sendo impulsionados por um ambiente de mercado em expansão". Como resultado, uma atenção maior está sendo dada agora às notícias específicas relacionadas o óleo, como a queda no número de poços e plataformas em atividade em solo americano informada na última sexta-feira pela Baker Hughes, a maior em quase três anos.

Mais cedo nesta segunda-feira, a baixa liquidez levou os preços a mostrarem volatilidade, depois também que a China divulgou que seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,6% em 2018, resultado mais fraco desde 1990, e reacendeu preocupações com a desaceleração global.