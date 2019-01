Colheita da uva movimenta o turismo na Serra Gaúcha durante o verão

9

Flávia Pereira

O verão nos municípios que produzem vinho na Serra Gaúcha é marcado pelo período de colheita da uva, também conhecido como vindima. De janeiro a março, Bento Gonçalves, considerada a capital Nacional do Vinho, recebe mais uma edição da Estação Vindima.

O evento e a coleta do fruto atraem visitantes de diferentes partes do país interessados em vivenciar o enoturismo, segmento da atividade turística baseado em conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura de cidades produtoras de vinho.

Até 18 de março, Bento Gonçalves recebe a 10° edição da estação Vindima. As atrações que compõem a programação são diversas e as empresas de turismo da região ofertam pacotes de visita as vinícolas até a tradicional pisa da uva, como faziam os colonos italianos. Em 2018, programação da cidade recebeu cerca de 285 mil visitantes, de acordo com a Secretaria de Turismo do município. Segundo o órgão, a expectativa para este ano é que esse número aumente.

A visita aos empreendimentos produtores de vinho é uma das principais atrações buscada pelos turistas. As vinícolas das cidades que produzem a bebida na Serra Gaúcha podem ser visitadas ao longo do ano, porém a ida no período de coleta da uva proporciona ao turista uma maior imersão no processo de fabricação das bebidas e história da imigração italiana.

''A principal diferença - entre visitar as vinícolas em período de Vindima e no restante do ano - é poder ver presencialmente o processo de elaboração desde o início" é o que conta Vinni Fernandes, assistente de Marketing da Giordani Turismo e Eventos.

Fernandes explica que a visita à região do vinho na época da vindima tem um diferencial. No período, as vinícolas estão recebendo e preparando toneladas de uva diariamente. Além de ver como funciona a produção da bebida nas fábricas, os turistas podem pisar na uva ao som de corais típicos, como faziam os colonos italianos, e colher uvas direto dos parreirais.

"A colheita da uva dá ainda mais destaque para a nossa história e trajetória, desde o início da imigração, porque permite ao visitante viver todas as etapas, colhendo a uva direto dos parreirais e pisando com pés, passando por almoços harmonizados e degustações de rótulos elaborados na região., afirmou Fernandes.

O Rio Grande do Sul destaca-se pela produção de vinho do país. O Estado produz cerca de 90% dos vinhos, 85% dos espumantes e 90% dos sucos de uva brasileiros. A Vinícola Salton em Bento Gonçalves tem uma produção de 16 milhões de litros de vinho por ano, segundo Edson Bublitz, funcionário da empresa há um ano e meio.

Estação Vindima em Bento Gonçalves