BC aprova transferência do banco BBN para Luís Frias, sócio da PagSeguro

2019-01-18 15:57:00

O Banco Central aprovou esta semana a transferência do controle do Banco Brasileiro de Negócios (BBN) para Luís Frias, sócio da PagSeguro e presidente do Conselho de Administração das empresas Grupo Folha e Universo Online (UOL). O anúncio, conforme publicação no Diário Oficial da União do dia 16 de janeiro, vem em linha com a intenção da credenciadora, controlada pela companhia, de ter a sua própria instituição financeira.

A notícia, conforme um especialista do setor, impulsiona as ações da PagSeguro na bolsa de Nova York no pregão desta sexta-feira (18). Os papéis abriram em alta e há pouco apresentavam incremento de 4,61%, cotados a US$ 22,22.

Em maio do ano passado, o Estadão antecipou o desejo da PagSeguro, do UOL, de estar se movimentando para ter o seu próprio banco. Já teria, inclusive, registrado o nome de batismo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): PagBank.

O objetivo do PagSeguro é, conforme fontes, passar a oferecer produtos bancários aos seus clientes por meio de uma estrutura de banco digital uma vez que já fornece uma conta de pagamento. Assim, poderá fazer a antecipação de recebíveis de cartões dos lojistas e microempreendedores (MEIs) e ofertar outras soluções e serviços, como, por exemplo, o chamado "crédito fumaça", que considera o histórico de receitas do estabelecimento para a concessão do financiamento.

A estratégia da PagSeguro espelha os passos da norte-americana Square, que tem financiado pequenos lojistas nos Estados Unidos. Como a operação de crédito no Brasil tem spreads elevados, principalmente os pequenos lojistas, público-alvo da PagSeguro, fontes de mercado dizem que a companhia tem a oportunidade de crescer junto a esses clientes até mesmo porque uma boa parte deles não é bancarizada. Procurada, a PagSeguro não comentou.