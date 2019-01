ANP libera pagamento de R$ 622,4 milhões à Petrobras por subsídio ao diesel

9

2019-01-18 11:53:00

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou e autorizou o pagamento de R$ 622,4 milhões à Petrobras, devido à empresa pela subvenção econômica ao óleo diesel no período de 30 de outubro a 28 de novembro de 2018. O despacho que formaliza o aval está no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (18). Segundo o texto, o valor total, se aplicável, deverá corrigido pela taxa Selic até a data do pagamento efetivo.

A agência autorizou ainda o pagamento da subvenção a outras empresas: Varo Energy Brasil (R$ 1,3 milhão); Refinaria de Petróleo Riograndense (R$ 5,7 milhões); Oil Trading (R$ 7,2 milhões); Farol Importadora e Exportadora (R$ 300 mil); e Blueway Trading (R$ 22,3 milhões).

A Flamma Óleos e Derivados também teve dois valores aprovados: R$ 6,2 milhões, devido no período de 29 de novembro a 15 de dezembro de 2018; e R$ 9,5 milhões, devido no período de 30 de outubro a 28 de novembro de 2018.