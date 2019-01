Alemanha considera banir chinesa Huawei de redes móveis 5G

9

2019-01-17 11:28:00

A Alemanha está considerando a possibilidade de banir o uso de equipamentos da gigante chinesa de telecomunicações Huawei Technologies em futuras redes móveis 5G a serem construídas no país, segundo um funcionário do governo, em meio a preocupações dos Estados Unidos com questões de segurança.

O governo alemão estuda endurecer as exigências de segurança para a construção de redes 5G de forma que torne impossível que operadoras locais utilizem equipamentos da Huawei, disse a fonte ao The Wall Street Journal (WSJ). A Alemanha é um dos mercados mais importantes da Huawei, cuja sede europeia fica na cidade alemã de Düsseldorf.

Nesta quarta-feira (16), o WSJ relatou que promotores federais dos Estados Unidos estão investigando a Huawei por suposto roubo de propriedade intelectual.