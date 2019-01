Inflação de Porto Alegre fica estável na segunda semana de janeiro, diz FGV

9

665912

2019-01-17 09:35:01

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre, divulgado nesta quinta-feira (17) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), não registrou variação na passagem da primeira para a segunda semana de janeiro, mantendo-se estável em 0,30%. No geral, o índice subiu 0,52%, com alta em quatro das sete capitais pesquisadas.

Na capital gaúcha, cinco das oito classes de despesas apresentaram aceleração em suas taxas de variação, com destaque para Educação, Leitura e Recreação (de 0,12% para 0,48%). No sentido oposto, três classes demonstraram desaceleração, com destaque para Vestuário (de 0,50% para -0,15%).

As pressões acima ou igual à variação média foram exercidas pelos grupos Habitação (1,27%), Educação, Leitura e Recreação (0,48%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,46%). Abaixo da variação média, situaram-se os grupos Despesas Diversas (0,23%), Alimentação (0,08%), Comunicação (-0,01%), Vestuário (-0,15%) e Transportes (-0,91%).

Entre as capitais pesquisadas, variaram positivamente Salvador (de 0,55% para 0,61%), Brasília (de 0,35% para 0,40%), Belo Horizonte (de 0,51% para 0,70%) e São Paulo (de 0,28% para 0,55%). Em contrapartida, demonstraram decréscimo Rio de Janeiro (de 0,73% para 0,71%) e Recife (de 0,38% para 0,29%).

