Dólar abre com leve queda, mas passa a oscilar nesta quarta-feira

2019-01-16

O dólar à vista opera em queda moderada na manhã desta quarta-feira (16), enquanto o contrato futuro da moeda americana para fevereiro está volátil ao redor da estabilidade, após ter iniciado a sessão do lado negativo. Às 9h34min, o dólar à vista caía 0,35%, a R$ 3,7163. O dólar futuro para fevereiro tinha viés de baixa de 0,05%, a R$ 3,7175. Já às 10h18min, o dólar à vista subia 0,72%, a R$ 3,726.

Os ajustes são moderados em meio a uma liquidez ainda fraca e um compasso de espera pela apresentação da reforma da Previdência, em data ainda indefinida. Um rascunho da reforma deve ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro até este domingo (20), mas Bolsonaro só deve dar o seu aval para que a proposta seja levada à Câmara dos Deputados depois de sua viagem ao Fórum Econômico Mundial, na próxima semana. Além disso, o Congresso retorna do recesso e tem as eleições para presidentes da Câmara e do Senado no próximo dia 1º de fevereiro.

No exterior, as atenções na manhã desta quarta-feira estarão nos balanços dos bancos americanos Bank of America e Goldman Sachs e, à tarde, no Livro Bege do Federal Reserve, que será divulgado no mesmo horário (às 17h) da votação de uma moção de desconfiança contra a primeira ministra Theresa May, no Parlamento Britânico, convocada pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.

Mas como o Parlamento britânico está dividido em três correntes, nenhuma majoritária, há chance de a premiê se salvar nesta quarta. Resta saber como ficará esse processo, uma vez que falta pouco tempo até a data final para implementação do Brexit, dia 29 de março.