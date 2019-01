9

665716

2019-01-16 07:57:26

De olho no Brexit, bolsas da Ásia fecham sem direção única e com leves variações

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta quarta-feira (16), em meio a incertezas sobre o chamado "Brexit", como é conhecido o processo para que o Reino Unido deixe a União Europeia.

Nessa terça-feira (15), a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, sofreu uma derrota mais grave do que se previa no Parlamento britânico, que rejeitou por ampla maioria o plano de Brexit que ela havia negociado com autoridades da UE.

Como resultado, cresceu a especulação de que a data final de 29 de março para a implementação do Brexit poderá ser adiada, de forma a evitar uma "ruptura desorganizada" - ou seja, sem acordo - do Reino Unido com a UE.

Além disso, o governo conservador de May vai enfrentar na tarde desta quarta a votação de uma moção de desconfiança convocada pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.

Na China, os mercados ficaram praticamente estáveis nessa quarta-feira, após reagirem em alta no pregão anterior a novas promessas de medidas de estímulo econômico por parte do governo chinês. O índice Xangai Composto teve alta marginal de 0,01%, a 2.570,42 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ligeira queda de 0,12%, a 1.321,52 pontos.

Os indicadores econômicos mais recentes reforçaram temores sobre o ritmo da desaceleração da China, num momento em que o gigante asiático tenta superar divergências comerciais com os Estados Unidos. A balança comercial chinesa, por exemplo, mostrou que exportações e importações sofreram quedas inesperadas em dezembro.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,55% em Tóquio, a 20.442,75 pontos, e o Taiex recuou 0,43% em Taiwan, a 9.763,81 pontos, mas o sul-coreano Kospi subiu 0,43% em Seul, a 2.106,10 pontos, numa recuperação que veio nos negócios da tarde e renovando máxima em seis semanas. Em Hong Kong, o Hang Seng se mantinha perto da estabilidade pouco antes do encerramento da sessão.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com ganho de 0,35% no índice S&P/ASX 200, a 5.835,20 pontos, graças ao bom desempenho de ações de telecomunicações e de consumo.