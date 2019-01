Inflação ao consumidor na Argentina acumula alta de 47,6% em 2018

9

665704

2019-01-15 19:55:00

O índice de preços ao consumidor (IPC) da Argentina avançou 2,6% na passagem de novembro para dezembro e 47,6% no acumulado do ano passado, informou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). A projeção de analistas ouvidos pela Trading Economics para a variação mensal era menor, de alta de 3,0%.

Os componentes em que os preços mais aumentaram no país vizinho no mês passado foram comunicação, com 7,7%, e saúde, com 5,2%. Já no ano cheio de 2018, os gastos com transporte foram os que mais encareceram: 66,8%.