Petróleo fecha em alta, impulsionado por medidas de estímulo da China

2019-01-15 19:40:00

Os contratos futuros de petróleo se recuperaram da forte queda de segunda-feira e fecharam e alta, impulsionados pela notícia de que a China vai tomar medidas de estímulo econômico.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em fevereiro fechou em alta de 3,28%, cotado a US$ 52,30 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para março avançou 2,96%, para US$ 60,86.

Na madrugada desta terça-feira (15) (horário de Brasília), autoridades econômicas da China informaram que vão reduzir impostos, intensificar gastos em infraestrutura e melhorar condições de crédito para pequenas empresas com o objetivo de ajudar a combater a maior desaceleração econômica do país desde a crise financeira de 2008. Com isso, diminuem as preocupações em relação à desaceleração global, que poderia impactar a demanda pelo óleo.

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) americano, no entanto, cortou sua projeção de preço para o barril do Brent em 2019 em 0,8%, para US$ 60,52, para uma média de US$ 64,75 em 2020, em relatório mensal divulgado nesta terça. A expectativa de valor para o WTI, no entanto, permaneceu em US$ 54,19 neste ano, em uma média de US$ 60,76 em 2020.

Em relação à produção, o DoE acredita que ela será de 12,07 milhões de barris por dia (bpd) neste ano, praticamente inalterada em relação ao último relatório, enquanto em 2020 deve avançar a 12,86 milhões de bpd.

Além disso, investidores acompanharão, neste fim de tarde, a divulgação das estimativas para estoques de petróleo em solo americano do American Petroleum Institute (API).