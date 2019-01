Dólar segue rondando R$ 3,70, com viés de alta

9

O dólar segue rondando os R$ 3,70 nos primeiros negócios desta terça-feira (15). A moeda norte-americana abriu a sessão com viés de alta, perdeu força, caiu, e voltou a exibir ligeiro ganho.

Segundo operadores, os ajustes são moderados diante do otimismo com a proposta de reforma da Previdência que será enviada esta semana ao presidente Jair Bolsonaro, além da expectativa por uma importante agenda internacional no dia.

Às 10h15min desta terça-feira, o dólar à vista tinha alta de 0,21% cotado a R$3,7075.

Os destaques no exterior são os primeiros balanços do quarto trimestre de bancos nos EUA, como JPMorgan (10h), os discursos do presidente do BCE, Mário Draghi, e de diversos dirigentes regionais do Fed ao longo do dia, além da votação do acordo do Brexit, no Parlamento britânico, esperado para começar no fim da tarde.

Internamente, os dados de vendas no varejo vieram fortes, mas não chegam a influenciar os ajustes na curva de juros e nem do dólar por enquanto, segundo profissionais desses mercados.

O IBGE informou que a alta de 2,9% nas vendas do comércio varejista em novembro ante outubro de 2018 foi a mais acentuada para o período de toda a série histórica, iniciada em 2000.