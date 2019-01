Forjas Taurus muda de nome e passa a se chamar Taurus Armas

9

Na semana em que é esperado o decreto de flexibilização da posse de armas, a Forjas Taurus anunciou a mudança em sua razão social para Taurus Armas S.A. Em comunicado enviado à CVM, a empresa informa que a expressão "Forjas" se trata de uma atividade que não exerce mais. Com a perspectiva de mudança no governo, as ações ordinárias da empresa se valorizaram mais de 800% nos últimos 12 meses.

A princípio, a intenção da empresa era eliminar apenas o "Forjas" e passar a se chamar Taurus S.A. Ao encaminhar o pedido de registro à Junta Comercial do Rio Grande do Sul, porém, houve exigência de complementação da denominação social e, assim, a empresa se tornou Taurus Armas.

Segundo o Diretor Presidente da Taurus, Salesio Nuhs, a mudança "também faz parte do processo de reestruturação que a empresa está vivendo, baseado no tripé estratégico rentabilidade sustentável, qualidade dos produtos e melhora dos indicadores financeiros e operacionais".

Além disso, diz ainda o comunicado, "a mudança corrobora com a estratégia da empresa em focar no seu principal negócio, a produção e venda de armas, bem como, o desenvolvimento de novos produtos a fim de atender as necessidades do mercado interno e externo, principalmente, Estados Unidos, mas sem esquecer a abertura de novos mercados, tais como: Ásia e África".