Mega-sena acumula e sorteia prêmio de R$ 12 milhões neste sábado

9

665229

2019-01-11 19:52:30

A mega-sena acumulou e tem novo sorteio neste sábado (12). O prêmio de R$ 12 milhões será sorteado no espaço Loterias Caixa em São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê, às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado em casas lotéricas, com valor mínimo de R$ 3,50, ou pela internet, no Portal Loterias Online. Quem optar em apostar pela internet terá de fazer um pequeno cadastro. O valor mínimo da aposta é de R$ 30,00 e, máximo, de R$ 500,00 por dia.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 44 mil em rendimentos mensais.