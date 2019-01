9

Rio Grande do Sul lidera produção industrial com alta de 12,7%

Desempenho vem na contramão da média nacional, que recuou 0,9% na comparação com 2017 FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

A produção industrial do Rio Grande do Sul liderou os desempenhos positivos em novembro, com alta de 12,7% em relação ao mesmo mês de 2017. A alta vem na contramão da média nacional, que recuou 0,9% na comparação anual. Oito dos 15 locais pesquisados tiveram taxas negativas neste recorte, segundo a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgada nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na passagem de outubro para novembro, o Estado avançou 0,4%, enquanto a indústria nacional mostrou ligeiro acréscimo de 0,1%.

Os destaques da produção gaúcha ficaram com os segmentos de veículos automotores, reboques e carrocerias (automóveis, reboques e semirreboques, carrocerias para ônibus e autopeças), máquinas e equipamentos (tratores agrícolas e máquinas para colheita), celulose (papel e produtos de papel), e produtos de metal (construções pré-fabricadas de metal, revólveres e pistolas, espingardas de caça e artefatos de alumínio, ferro e aço para uso doméstico).

Frente a 2017, Goiás (-14,2%) apresentou o recuo mais acentuado. Rio de Janeiro (-5,5%), São Paulo (-3,4%), Amazonas (-2,0%), Mato Grosso (-1,6%) e Região Nordeste (-1,3%), Minas Gerais (-0,6%) e Bahia (-0,3%) também registraram taxas negativas. Houve alta na produção no Pará (8,3%), com destaque para as indústrias extrativas. Espírito Santo (4,1%), Santa Catarina (3,6%), Ceará (2,9%), Pernambuco (1,2%) e Paraná (0,3%) também registraram taxas positivas.

Já na passagem de outubro para novembro de 2018, a produção industrial cresceu em seis dos 15 locais pesquisados. Regionalmente, os maiores aumentos foram em Pernambuco (1,4%), Paraná (1,1%) e Ceará (0,9%). Além do Rio Grande do Sul (0,4%), também tiveram resultados positivos em São Paulo e Minas Gerais, ambos com alta de (0,7%).

Na contramão, os nove locais pesquisados pelo IBGE em que houve queda na produção industrial em novembro ante outubro foram Goiás (-6,2%), Amazonas (-3,5%), Rio de Janeiro (-2,2%), Pará (-1,3%), Bahia (-1,2%), Santa Catarina (-0,9%), Região Nordeste (-0,8%), Espírito Santo (-0,8%) e Mato Grosso (-0,4%).

Com informações da Agência Estado