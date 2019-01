Azul encerra voos diretos de Porto Alegre para Córdoba e Rosário

9

665029

2019-01-10 22:23:00

Thiago Kern Copetti

Durou menos de um ano a rota aérea criada pela Azul entre Porto Alegre as cidades de Córdoba e Rosário, na Argentina. Iniciados em julho de 2018, os voos diretos entre o Rio Grande do Sul e as duas cidades argentinas serão suspensos a partir de 1 de abril deste ano.

De acordo com a empresa, o fim da rota está relacionado à desaceleração econômica tanto no Brasil quanto na Argentina, onde o dólar se desvalorizou cerca de 50% em um ano e a inflação apresenta índices próximos de 80%. Em comunicado, a empresa diz que "havendo melhora na economia dos dois países, a Azul poderá retomar as ligações a partir da capital gaúcha".

Os voos de Porto Alegre para Córdoba eram operados em quatro dias da semana, com partida do aeroporto Salgado Filho. Para Rosário, eram três voos por semana. Os clientes que já adquiriram passagens para os voos suspensos poderão remarcar os bilhetes sem custo adicional ou solicitar o reembolso integral. A ligação com as duas cidades argentinas serão mantidas com saídas do Recife.